Weinheim (dpa/lsw) - Die Achtlosigkeit seiner Halterin und starke Sonnenstrahlen haben einen Hund das Leben gekostet. Die 59-Jährige hatte das Tier am Montag während eines Besuchs des Erlebnisbads in Weinheim bei verschlossenen Fenstern im Auto zurückgelassen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Als sie nach mehreren Stunden zurückkam, sei der Vierbeiner tot gewesen. Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt nun die Diensthundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Mannheim gegen die Halterin. Die Polizei wies darauf hin, dass Fahrzeuge auch im Winter bei Sonneneinstrahlung «zu tödlichen Backöfen» werden können.