Anzeige

Denzlingen (dpa/lsw) - Dass Hunde offenbar wirklich eine Abneigung gegen seine Berufsgruppe haben, hat ein Briefträger in Denzlingen bei Freiburg erfahren müssen. Der Mann hatte sich nach Angaben der Polizei vom Dienstag auf sein Dienstrad geschwungen, als er einen stechenden Schmerz am Hintern spürte. Dort hatte ein Schäferhund-Mischling, der angeleint von seiner Halterin Gassi geführt wurde, gerade zugeschnappt. „In nachvollziehbar aufgeheizter Stimmung verständigte man dann die Polizei“, teilten die Beamten mit. Personalien für zivilrechtliche Ansprüche sowie weitere Ermittlungen seien nach dem Hundebiss am Montag aufgenommen worden.