Reutlingen (pol)Ein hoher Schaden in Höhe von geschätzten 120.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag entstanden. Ein 34-Jähriger war nach Angaben der Polizei um 13 Uhr mit einem Streetscooter auf der Kreisstraße zwischen Altenburg und Kirchentellinsfurt unterwegs. An der Auffahrt zur B 464 ordnete er sich mit seinem Kleinlaster zunächst auf dem Linksabbiegestreifen ein. Ohne auf den Verkehr zu achten, zog der Fahrer nach rechts, um geradeaus weiterzufahren. Ein daneben fahrender, 58 Jahre alter Porsche-Lenker hatte trotz eines Ausweichmanövers keine Chance, eine Kollision mit seinem Cayenne zu vermeiden. An beiden Fahrzeugen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Sie mussten abgeschleppt werden.