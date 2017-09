Anzeige

Konstanz (dpa/lsw) - Ein Schaden in Höhe von mindestens 200.000 Euro ist bei einem Garagenbrand in Konstanz entstanden. Nach Angaben der Polizei war am frühen Mittwochmorgen aus bislang unbekannter Ursache in der Garage ein Feuer ausgebrochen. Durch den Brand wurde vor allem dort gelagertes Baumaterial vernichtet. Rauch und Ruß beschädigten aber auch Holzwände, Böden und Decken des angrenzenden fast fertig gestellten Mehrfamilienhauses. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.