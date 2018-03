Anzeige

KrautheimZwischen 50.000 und 70.000 Liter Gülle sind bei Krautheim im Hohenlohekreis ausgeflossen. Ein Landwirt hatte auf seinem Anwesen Rindergülle von einem kleinen Güllebecken in ein größeres umgepumpt. Während der Arbeiten wurde am Samstag vermutlich ein Schieber verstopft, der deswegen nicht rechtzeitig schloss, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Güllegrube lief über. Die stinkende Flüssigkeit breitete sich zunächst auf einer Wiese aus und floss anschließend in den nahen Ginsbach. Der Landwirt und die Freiwillige Feuerwehr Krautheim, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften anrückte, verhinderten mit Sperren ein Weiterlaufen der Brühe. Die Wehrleute pumpten die Gülle ab und verspritzten diese auf Anordnung des verständigten Landratsamtes auf nahe Felder. Ein naher Badesee am dortigen Jugendzeltplatz sei nicht betroffen. (dpa/lsw)