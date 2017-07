Archäologische Fundstücke wie die „Venus vom Hohle Fels“ haben die Eiszeithöhlen unter anderem bei Schelklingen zu bedeutsamen Orten gemacht und so auf die begehrte Weltkulturerbe-Liste der Unesco gebracht. Lange hat das Komitee bei seinen Beratungen in Krakau (rechts) nicht für diese Entscheidung gebraucht. Fotos: dpa

Archäologische Fundstücke wie die „Venus vom Hohle Fels“ haben die Eiszeithöhlen unter anderem bei Schelklingen zu bedeutsamen Orten gemacht und so auf die begehrte Weltkulturerbe-Liste der Unesco gebracht. Lange hat das Komitee bei seinen Beratungen in Krakau (rechts) nicht für diese Entscheidung gebraucht. Fotos: dpa

Von Natalie Skrzypczak und Thomas Burmeister





Krakau/Ulm - Die Entscheidung des in Krakau tagenden Unesco-Komitees war schnell gefällt: Nach knapp 15-minütiger Beratung nahm es die Höhlen der ältesten Eiszeitkunst auf der Schwäbischen Alb in die begehrte Welterbe-Liste auf. Die sechs Höhlen in Baden-Württemberg gelten als eines der wichtigsten Ausgrabungsgebiete für Archäologen - sie bergen einige der ältesten Kunstwerke der Menschheit: aus Stoßzähnen gefertigte Miniaturen von Wildpferden, Mammuts, Löwen, Bären und Vögeln sowie Flöten aus Vogelknochen. Zeugnisse einer besonders wichtige Phase der Menschheitsentwicklung, wie Experten betonen. Darüber waren sich auch die Welterbe-Experten einig: Einwände gegen die deutsche Nominierung gab es keine, vielmehr wurde den Unesco-Delegierten aus Deutschland überschwänglich gratuliert.

„Von überragender Bedeutung“

Jubel herrschte nicht nur in Polen. „Die Auszeichnung ist eine große Ehre“, freute sich auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) über den Titel. „Die einzigartigen Fundstätten auf der Schwäbischen Alb zeigen, dass die Wiege der Kunst und der Musik im Ach- und Lonetal zu finden ist“, fügte er hinzu. Der Unesco-Titel verpflichte Baden-Württemberg nun, dieses kulturelle Erbe der Menschheit zu erhalten, sagte er. Auch Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) betonte: Dieses Erbe gelte es zu schützen und für nachfolgende Generationen zu bewahren. „Wir sind hocherfreut: Die Auszeichnung würdigt jahrzehntelange archäologische und paläontologische Forschung an der Universität Tübingen“, sagte Rektor Bernd Engler.

Wer die Höhlen besucht, begibt sich auf eine Tour zurück in eine Zeit, da der anatomisch moderne Mensch, der Homo sapiens sapiens, den Neandertaler abgelöst hatte und sich aufmachte, Kunstwerke, Schmuck sowie Musikinstrumente zu schaffen. Seit sich Forscher Mitte des 19. Jahrhunderts in der Alb ans Graben machten, förderten sie etliche Zeugnisse eines menschlichen Wirkens zu Tage, das vor rund 40 000 Jahren erstmals klar über Verrichtungen zur Lebens- und Arterhaltung hinausging: Instrumente und Statuen, darunter auch der 31 Zentimeter große „Löwenmensch“, ein Mischwesen zwischen einem aufrecht stehenden Menschen und einem Löwen, der davon zeugt, das sich bereits Eiszeitmenschen mit mythischen Glaubensvorstellungen beschäftigten.

In den Eiszeithöhlen fanden Forscher auch die als älteste Frauenfigur geltende „Venus vom Hohle Fels“ - die rund 40 000 Jahre alte Dame mit den enormen Brüsten wurde 2008 bei Grabungen in der Hohle-Fels-Höhle entdeckt.

Naumburg wieder gescheitert

2016 erklärte die Unesco die Le-Corbusier-Häuser in der Stuttgarter Weissenhofsiedlung zum Welterbe, die Höhlen der ältesten Eiszeitkunst sind nun für Deutschland der 42. Titel. Ein weiterer Bewerber aus Deutschland durfte sich diesmal ebenfalls freuen: Die Unesco erweiterte das Welterbe Bauhaus um die Laubenganghäuser in Dessau-Roßlau und die Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes ADGB in Bernau. Bis zu diesem Zeitpunkt umfasste das Welterbe Bauhaus Ensembles und Denkmäler in Weimar und Dessau, die unter der Leitung des ersten Bauhaus-Direktors Walter Gropius gebaut wurden sowie den Gründungsort der Schule in Weimar. Den Welterbe-Antrag zum Naumburger Dom und der hochmittelalterlichen Kulturlandschaft an Saale und Unstrut gab die Unesco dagegen erneut zur Überarbeitung zurück. Damit scheiterte der deutsche Antrag aus Sachsen-Anhalt bereits zum zweiten Mal in dem Gremium: Eine erste Bewerbung hatten die Welterbe-Experten 2015 für zu lang und zu wissenschaftlich befunden.

funde, skulpturen, welterbestätten

Rund 40 000 Jahre alte Musikinstrumente und figürliche Darstellungen von Menschen, Tieren und Mischwesen gelten als Beleg für die Entstehung des modernen mensch­lichen Geistes. Die wichtigsten Funde aus dem Bereich der Schwäbischen Alb können in Museen in Ulm, Tübingen und Blaubeuren besichtigt werden.

Die Skulpturen aus Mammutelfenbein sind meist nicht größer als sechs Zentimeter. Dazu gehört die „Venus vom Hohle Fels“, die älteste Frauendarstellung überhaupt. Meist wurden Tiere nachgebildet, die einst in der Region vorkamen - Höhlenlöwen, Bären, Wisente und immer wieder Mammuts sowie verschiedene Vögel. Ein Sonderfall ist mit 31 Zentimetern der „Löwenmensch“, ein mystisches Misch­wesen aus Mensch und Höhlenlöwe, das zugleich als älteste Darstellung eines Mannes gilt. Die ersten Musikinstrumente der Menschheit sind Flöten aus Vogelknochen oder Mammutelfenbein.

Die sechs Welterbestätten in Baden-Württemberg sind die Klosteranlage Maulbronn (aufgenommen 1993), die Klosterinsel Reichenau im Bodensee (aufgenommen 2000), der Obergermanisch-Raetische Limes (aufgenommen 2005), die Prähistorischen Pfahlbauten am Bodensee und in Oberschwaben (aufgenommen 2011), die beiden Le Corbusier-Häuser der Stuttgarter Weissenhofsiedlung (aufgenommen 2016) sowie nun die Höhlen mit Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb.