Stuttgart (dpa/lsw)Vielleicht sind sogar die grünen Strategen in der Regierungszentrale überrascht. Für die CDU ist es der reinste Alptraum. Auf sagenhafte 38 Prozent kommen die Grünen im Südwesten in einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage bei der «Sonntagsfrage». Dies dürfte der höchste Wert sein, den Demoskopen jemals für die Grünen auf Landesebene in Deutschland gemessen haben. Die CDU hingegen kommt nicht vom Fleck und dümpelt bei etwa 26 Prozent. Aus der Befragung von Infratest dimap für den Südwestrundfunk (SWR) und die «Stuttgarter Zeitung» lässt sich auch eine wesentliche Erklärung für die Werte ableiten: Es ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), an dem alles hängt.

Erst am Donnerstag vergangener Woche hat der Regierungschef erklärt, nach 2011 und 2016 auch bei der Landtagswahl 2021 als Spitzenkandidat antreten zu wollen. Kurz danach befragten die Demoskopen etwa 1000 Bürger im Südwesten. Das Ergebnis: Eine überwältigende Mehrheit ist mit seiner Entscheidung, wieder anzutreten, überaus zufrieden - selbst unter CDU-Anhängern. Kretschmann genießt den Ruf eines fähigen Landesvaters. Dementsprechend gut werden auch die Regierungsarbeit und die Arbeit der Grünen in der seit 2016 bestehenden Koalition mit der CDU bewertet. Hinzu kommt, dass die Grünen bundesweit einen Höhenflug erleben. Ihr zentrales Thema - der Klimaschutz - ist topaktuell.

Im Südwesten, wo vor rund 40 Jahren der erste Landesverband der Ökopartei gegründet wurde, ist aber nicht alles in Butter: Das Land verfehlt seine Klimaschutzziele für 2020 - obwohl Kretschmann seit 2011 regiert. Und erst am Dienstag musste der Regierungschef einräumen, dass Fahrverbote für Diesel der Euronorm 5 in Stuttgart zur Luftreinhaltung doch noch drohen. Dabei hatte er noch im April so etwas wie eine Entwarnung gegeben. Und nicht nur die Opposition wirft einigen Grünen-Politikern und ihrem Gefolge vor, nach acht Jahren an der Macht arrogante Züge zu entwickeln. Kretschmann beteuert angesichts der neuen Umfrage dennoch: «Wir bleiben auf dem Teppich, auch wenn er fliegt.»

Es scheint, als pralle an Kretschmann alles ab: Seine Werte bleiben gut oder verbessern sich sogar noch. Für die CDU hingegen wird alles nur noch schlimmer. Dabei versucht die Partei beständig, den Grünen in der gemeinsamen Koalition Paroli zu bieten. Im Sommer verzichtete CDU-Landeschef Thomas Strobl auf die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2021 und ließ Kultusministerin Susanne Eisenmann den Vortritt, um seiner Partei einen internen Machtkampf und letztlich auch ein erneutes Wahldebakel zu ersparen. Aber auch Eisenmanns Werte sind schlecht. Gäbe es eine Direktwahl des Ministerpräsidenten, würden sich 13 Prozent für sie entscheiden. Da waren selbst die Werte für Strobl vom März mit 17 Prozent besser.

Was also tun? CDU-Spitzenfrau Eisenmann schweigt zunächst zu den Umfragewerten. CDU-Generalsekretär Manuel Hagel übt sich in Zweckoptimismus. «Diese Momentaufnahme ist für uns kein Grund zur Freude - sie ist für uns Ansporn.» Dabei droht der CDU ein schweres Schicksal. Wenn sie es 2021 nicht schafft, den Regierungschef zu stellen, könnte es ihr wie der CDU in Rheinland-Pfalz ergehen. Dort regierte die CDU jahrzehntelang - bis 1991. Seitdem gelang es ihr nicht, den Chefsessel von der SPD zurückzuerobern. Allerdings muss Eisenmann sich auch erst einmal als Spitzenkandidatin richtig «warmlaufen» - ihre Werte werden wohl im Zeitverlauf noch steigen.

Das gemeinsame Regieren von Grünen und CDU im Südwesten dürfte jedenfalls noch schwieriger werden. Vielleicht holen CDU-Politiker auch ihre Gedankenspiele zu einem Koalitionsbruch und der Bildung einer Deutschlandkoalition aus CDU, SPD und FDP wieder aus der Mottenkiste, um Kretschmann loszuwerden? Aber wer Kretschmann auf diese Art und Weise aus dem Amt jagen wollte, der dürfte bei diesen Umfragewerten wohl nicht auf Verständnis in der Bevölkerung hoffen.