Rottweil - Eine Kombination aus Paternoster und Transrapid soll er sein, der Aufzug der Zukunft. Und er hängt nicht mehr an einem Seil. „Wir wollen die rund 160 Jahre lange Zeit der seilgebundenen Aufzüge beenden“, sagt der Spartenchef von Thyssenkrupp, Andreas Schierenbeck. Die Show, mit der das Essener Unternehmen gestern in Rottweil einen neuartigen Prototypen vorstellt, erinnert an Produktpräsentationen amerikanischer Computerfirmen. Sie sind nicht die einzigen, die in ihrer Branche auf die Herausforderungen durch immer höher wachsende Wolkenkratzer und die steigende Zahl der Städter reagieren.

Thyssenkrupps Multi fährt seit einigen Wochen im Testturm in Rottweil. Nicht nur hoch und runter, sondern auch hin und her. Drei Kabinen sind auf zwei vertikalen Schienen unterwegs, ohne Seil. Sie werden mit Magnetschwebetechnologie bewegt. Über drehbare Weichen können sie in horizontale Bewegungsrichtung wechseln und somit zum Beispiel auch Gebäude miteinander verbinden oder Schächte wechseln. Dadurch, dass mehrere Kabinen im selben Schacht fahren, können gleichzeitig mehr Menschen transportiert werden. Die kleinen Kabinen fahren ohne Zwischenstopp direkt in die angewählte Etage. Noch ist all das allerdings Zukunftsmusik, die Zertifizierung, die den Transport von Personen erlaubt, erwartet der leitende Ingenieur, Markus Jetter, für Ende des Jahrzehnts.

Es muss in die Höhe gebaut werden

Thyssenkrupp reagiert auf Herausforderungen moderner Architektur. Gebäude werden immer höher, derzeit ist das Burj Khalifa in Dubai mit 828 Metern das höchste. Doch neue Superlative sind in Planung. Der Trend werde sich fortsetzen, prognostiziert Schierenbeck. Weil immer mehr Menschen in die Städte zögen, müsse zwangsläufig in die Höhe gebaut werden.

Andere Hersteller arbeiten eher an einer Effizienzsteigerung durch Geschwindigkeit. Das japanische Unternehmen Mitsubishi Electric hält Guinness Weltrekorde für die Geschwindigkeit von drei Aufzügen im Shanghai Tower, dem höchsten Gebäude in China. Einer dieser Aufzüge fährt 20,5 Meter pro Sekunde. Da kann Thyssenkrupps Multi mit fünf bis sechs Metern pro Sekunde kaum mithalten.

Potenzial zur Veränderung der Städte

Die Firma Otis, einer der vier größten Anbieter in Deutschland, konzentriert sich in der Forschung und Entwicklung auf energieeffiziente Produkte. Der Aufzugantrieb ReGen speist etwa die überschüssige Energie ins Gebäude zurück, anstatt sie durch Wärme an die Umgebung abzugeben. „Dadurch kann eine Stromeinsparung von bis zu 75 Prozent erreicht werden“, teilte das Unternehmen mit. Die Firma Kone aus Hannover wiederum hat neuartige Seile unter anderem aus Kohlefaser eingeführt. So könnten Aufzüge in den höchsten Gebäuden der Welt fahren, beispielsweise im weltweit ersten Gebäude, das die 1000-Meter-Marke knackt, dem Jeddah Tower in Saudi-Arabien.

Bislang kommt aber noch keiner ums Seil herum. „Es ist absurd, dass wir uns nur vertikal bewegen, nicht horizontal“, sagt der Städtebau- und Architekturexperte Antony Wood vom amerikanischen Illinois Institute of Technology als Redner bei der Vorstellung des Multi in Rottweil. Der seillose Aufzug, der dies nun ermögliche, habe aus seiner Sicht Potenzial, die Weiterentwicklung der Städte zu verändern.

daten und fakten zum multi

232 Meter hoch ist die Aussichtsplattform, die höchste Deutschlands. Zum Vergleich: Der Stuttgarter Fernsehturm bietet eine Aussichtsplattform in 150 Metern Höhe. Insgesamt ist der Turm 246 Meter hoch.

40 000 Tonnen wiegt der Turm nach seiner Fertigstellung.

Zwölf Aufzugschächte befinden sich im Testturm.

64,8 Kilometer pro Stunde kann die Höchstgeschwindigkeit der Aufzüge darin sein.

17 000 Quadratmeter misst die Hülle aus Glasfasergewebe, die sich um den Turm wickeln und ihn vor Sonneneinstrahlung und Wind schützen soll.

40 Millionen Euro investiert Thyssenkrupp.