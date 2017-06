Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Polizisten im Land stöhnen über zunehmende Belastungen und sehen die Schmerzgrenze langsam erreicht. „Die Kollegen kommen kaum mehr aus den Stiefeln raus“, sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Hans-Jürgen Kirstein. Die Politik müsse sich dringend Gedanken machen, wie die Polizei entlastet werden könne. Manche Kollegen hätten schon monatelang kein freies Wochenende mehr gehabt, sagte Kirstein der Deutschen Presse-Agentur. „Wir wollen zumindest ein „Beton-Wochenende“, an dem wir nicht auf Abruf sind oder arbeiten müssen.“

Der GdP-Landeschef unterstrich: „Wir sind da, wenn man uns braucht. Wir wollen aber eine verlässliche Planung.“ Ein Großaufgebot der Polizei mit mehr als 3000 Polizisten wie bei der Rechten-Demo am Wochenende in Karlsruhe sei notwendig. Für schlechte Stimmung sorge aber, wenn die ohnehin geringe zusätzliche Einsatzvergütung für einen Samstag von etwa 2,50 Euro die Stunde hinterfragt werde. „Die Wertschätzung fehlt“, beklagte Kirstein.

Polizisten seien angesichts einer angespannten Lage mit Terrorwarnungen immer mehr gefordert. „Auch Stadtfeste müssen gesichert werden.“ Der Polizeigewerkschafter regte deshalb an, bei Festivals, Fußballspielen oder Festen mehr kommunale Ordnungsdienste einzusetzen, etwa für die Verkehrslenkung - und auch die Veranstalter mehr in die Pflicht zu nehmen. Zudem könne man bei Groß-Demos einmal andere Bundesländer um Unterstützung bitten. „Wir helfen ja auch anderen aus.“

Schon jetzt schiebt die Polizei einen Berg von Überstunden vor sich her: Ende 2016 summierten sie sich Kirstein zufolge auf knapp zwei Millionen. „Tendenz steigend.“ Aus seiner Sicht müssten die rund 21 000 Polizisten im Land dringend personell verstärkt werden. „3000 Polizisten mehr wären das Minimum“, sagte er schon angesichts der vielen Kollegen, die demnächst in Pension gehen.

Sein Job ist für den 53-jährigen Polizeioberkommissar noch immer der Traumberuf. Um qualifizierte junge Leute zu gewinnen, müssten aber mehr Karrierechancen geschaffen werden. „Wir fordern die zweigeteilte Laufbahn mit einem gehobenen und höheren Dienst.“ Der sogenannte mittlere - und damit unterste - Dienst sollte gestrichen werden, weil er kaum Perspektiven biete.

Anzeige