Stuttgart (dpa/lsw) - Nach Unwettern und niedrigen Temperaturen wird es in den nächsten Tagen wieder sommerlich. Das Hoch „Nilüfer“ sorge für heiteres und freundliches Wetter im Südwesten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mit. „Nilüfer“ ist Türkisch und ein weiblicher Vorname. Am Montag seien bis zu zehn Sonnenstunden möglich. Die Temperaturen sollen aber noch relativ niedrig bleiben, am Montag erreichen sie laut Vorhersage höchstens 20 Grad. Am Dienstag seien dann bis zu 25 Grad möglich. Am Hochrhein würden die Temperaturen am Mittwoch dann voraussichtlich auf bis zu 30 Grad steigen. Es bleibe meist trocken, lokale Schauer seien die Ausnahme. Am Donnerstag sei in Baden-Württemberg wieder ein eher unbeständiger Tag zu erwarten, so der DWD.

