Karlsruhe/Stuttgart (lsw) - Rekordverdächtige Hitze am Tag und Tropen-Feeling in der Nacht - mit Temperaturen über 35 Grad dreht der Sommer im Südwesten richtig auf.

Es gebe sicher wieder einen neuen Temperatur-Rekord in der Rheinebene, schätzte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gestern. Doch mit der subtropischen Luft kommen auch Gewitter: Bis in den Abend hinein rechneten die Meteorologen vor allem im Norden Baden-Württembergs mit Unwettern. Es könne Starkregen und Wind mit Orkanböen geben.

In Baden-Württemberg wurde es nach DWD-Messungen gestern am heißesten bei Lahr (Ortenaukreis) und bei Waghäusel (Kreis Karlsruhe) mit Temperaturen um die 35 Grad um 15.30 Uhr. Die Karlsruher und Stuttgarter schwitzten demnach um die Zeit bei etwa 33 Grad.

Mit den Temperaturen steigen die Ozonwerte: So wurden in Aalen, Heilbronn und Schwäbisch Hall am Nachmittag Werte über 180 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen. Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) empfahl empfindlichen Personen, ungewohnte körperliche Anstrengungen und sportliche Ausdauerleistungen im Freien zu vermeiden. Die Polizei warnte zugleich vor Brandgefahr: So gab es entlang der B14 zwischen Waiblingen und Fellbach mehrere kleine Flächenbrände. Sie empfahl dringend, keine brennenden Zigaretten aus dem Auto zu werfen.

Schon am Mittwoch gab es auf der A6 Hitzeschäden auf Straßen: So platzte bei Hockenheim im Rhein-Neckar-Kreis die Straße auf. Wegen dieser „Blow ups“ war auf Höhe der Rastanlage Hockenheim nur ein Fahrstreifen frei. Heute Morgen sollten wieder alle Spuren befahrbar sein.

Alte Betonfahrbahnen anfällig

Um aufgeplatzte Fahrbahnen zu vermeiden, hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe am Dienstag Tempolimits von 80 Kilometern pro Stunde für Teile der A5 und der A6 erlassen. „Blow ups“ entstehen auf älteren Betonfahrbahnen, wenn die Temperaturen über 30 Grad steigen.

Das heiße Wetter sorgte für einen Aufschwung bei Sommerartikeln. „Bei schweißtreibenden Temperaturen haben Ventilatoren und Klimageräte Hochkonjunktur“, sagte die Sprecherin des Handelsverbands Sabine Hagmann. Es gebe zwar noch genug Ventilatoren, in Einzelfällen könnten sie aber ausverkauft sein. Der Trend des Sommers: eine Sitzdecke, die sich selbst aufbläst.

Je träger die Menschen, desto munterer die Plagegeister: „Stechmücken werden eher aktiver“, sagte der Biologe und Stechmücken-Fachmann Rainer Bretthauer in Radolfzell am Bodensee (Kreis Konstanz). Feuchte Luft und Temperaturen über 18 Grad lieben sie besonders. Auch Zecken lauern bei heißen Tagen in Büschen und schattigen Wäldern, weil es dort feucht und kühl ist, so der Experte des Naturschutzbundes Baden-Württemberg, Stefan Bosch. Zecken können Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und Borreliose übertragen.

Nach Gewittern wieder Sonne

Nach AOK-Angaben erkrankten 2015 im Südwesten 13 374 Versicherte. Wanderer sollten geschlossene Schuhe, lange Hosen und Oberteile mit langem Ärmel tragen, empfahl AOK-Ärztin Ariane Chaudhuri. Und: „Wenn bei Ausflügen helle Kleidung getragen wird, finden sich die Zecken anschließend leichter.“

Nach Hitze und Gewittern wird ein schönes Wochenende erwartet. Der DWD rechnet mit Temperaturen zwischen 21 Grad im Bergland und 30 Grad in den Tieflagen und nur vereinzelt mit Regen am Sonntag. Wem die Hitze nachts den Schlaf raubt, sollte der Empfehlung von Gerhard Lux, Medizin-Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, folgen: „Tagsüber viel trinken, leicht essen, die Sonne draußen halten und nachts gut lüften.“