Polizisten durchsuchen am 19.10.2017 in Memmingen (Bayern) eine Wohnung, die zuvor durch die Polizei geöffnet wurde. Ebenso wurden Objekte in Bad Grönenbach, im Industriegebiet Memmingerberg und ein Wohnhaus in Trunkelsberg durchsucht. Die Aktionen fanden im Rahmen der Suche nach einer 35 Jahre alten Frau statt, die seit dem 23.08.2017 vermisst wird. Foto: dpa

Memmingen (dpa/lby) - Nach dem spurlosen Verschwinden einer 35 Jahre alten Frau in Memmingen hat die Polizei erste Hinweise von möglichen Zeugen erhalten. Die Kripo hatte sich an die Öffentlichkeit gewandt, weil die Ermittler davon ausgehen, dass die Frau im August Opfer eines Verbrechens geworden ist. Es seien wenige Hinweise auf die 35-Jährige eingegangen, die aber noch ausgewertet werden müssten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Am Donnerstag hatte es wegen des vermuteten Verbrechens sechs Durchsuchungen im Raum Memmingen gegeben. Bislang äußert sich die Polizei noch nicht dazu, ob dabei etwas Verdächtiges entdeckt wurde.

Die Syrerin, die mit ihrer Familie bereits seit Jahren in Deutschland lebt, hatte am 23. August abends ihre Wohnung in der Innenstadt von Memmingen verlassen. Laut Polizei gibt es Hinweise, dass sie damals einen Streit mit einem Mann gehabt haben könnte. Seitdem gibt es keine Spur mehr von der 35-Jährigen.