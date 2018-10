Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Nach Darstellung der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) haben die hiesigen Krankenhäuser unter den deutschen Flächenländern die beste Arztausstattung. Die BWKG stützt sich dabei auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden. Daraus geht hervor, dass im Jahr 2016 rein statistisch gesehen in Baden-Württemberg ein Krankenhausarzt auf 109 Patienten kam. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 121 Patienten pro Arzt. Besonders gut steht Hamburg da mit 96 Patienten pro Arzt - das Schlusslicht bildet Rheinland-Pfalz mit 138 Patienten pro Arzt. In Baden-Württemberg hat sich diese Quote seit 2006 verbessert. Denn damals musste ein Arzt im Schnitt noch 124 Patienten versorgen.