Anzeige

Heidelberg (dpa/lsw) - Die Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg (HfJS) will verstärkt Studierende aus Nicht-EU-Ländern fördern und finanziert dies auch mit Geld von Frank-Walter Steinmeier. Der jetzige Bundespräsident habe der Hochschule noch als Außenminister einen Teil seiner Prämie für den Ignatz-Bubis-Preis gespendet, berichtete die „Rhein-Neckar-Zeitung“ am Samstag nach einer Mitteilung der Hochschule. Steinmeier hatte demnach mit der Auszeichnung der Stadt Frankfurt insgesamt 50 000 Euro erhalten, die er je zur Hälfte an die Hochschule sowie an eine Stiftung in Breslau spende. Die HfJS wolle das Geld für Schüler des Masterstudiengangs Jewish Civilizations (Jüdische Kulturen) verwenden. Es gehe etwa um Bewerber aus Russland, der Ukraine und der Türkei. Der Studiengang Jewish Civilizations ist ein gemeinsames Masterprogramm der Hochschule und des Europäischen Instituts für Jüdische Studien in Schweden. Die HfJS arbeitet seit 1979 als private staatlich anerkannte Hochschule in der Heidelberg.