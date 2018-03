Anzeige

Stuttgart (lsw) - Der Umweltwissenschaftler und Politiker Ernst Ulrich von Weizsäcker wird mit dem Theodor Heuss Preis 2011 geehrt.

Der 71-Jährige aus Emmendingen erhält die Auszeichnung für seine wegweisenden Beiträge zum Klimawandel und zum Umweltschutz, teilte die Theodor Heuss Stiftung gestern in Stuttgart mit. Mit außerordentlichem Engagement suche er Lösungen für globale Umweltprobleme. Preisverleihung ist am 9. April in Stuttgart. Weizsäckers Hauptanliegen ist die Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie. Laut seiner Auffassung ist die Verdoppelung des Wohlstandes mit nur der Hälfte des Naturverbrauchs möglich. Seine Bücher „Faktor Vier“ und „Faktor Fünf“ schafften es in die Bestsellerlisten. Früh sprach er sich für ein ökologisches Steuersystem aus. Von 1998 bis 2005 saß er für die SPD im Bundestag.

Der undotierte Preis geht auf den ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss (1884-1963) zurück. Er wird seit 1965 jährlich an Persönlichkeiten und Organisationen verliehen, die Beispiele geben für gesellschaftliches Engagement oder Zivilcourage. Zu den Preisträgern zählen Ex-Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, früherer tschechischer Präsident und Schriftsteller Vaclav Havel und Philosoph Jürgen Habermas.

Zudem werden 2011 drei Theodor Heuss Medaillen vergeben: an den Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und Umweltschutz (FÖN), der sich für den Schutz natürlicher Lebensgrundlagen einsetzt sowie an WikiWoods.org, eine Plattform, die sich um naturnahe Wälder bemüht. Auch die Initiative Campact gewürdigt, die Kampagnen für eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Gesellschaft organisiert; unter anderem hatte sich Campact am Protest gegen Stuttgart 21 beteiligt.