Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein herrenloser Koffer in einer S-Bahn am Karlsruher Hauptbahnhof hat am Donnerstagmorgen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Bundespolizei wurde wegen des Gepäckstücks vorsichtshalber ein Gleis geräumt. Nach dem Einsatz eines Sprengstoffspürhundes gab es Entwarnung. Der Koffer war leer. Ob er vergessen oder absichtlich abgestellt wurde, ist nicht bekannt. Die Verzögerungen im Berufsverkehr durch den kaum halbstündigen Einsatz hielten sich in Grenzen, so die Bundespolizei.

Anzeige