Stuttgart (dpa/lsw) - Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat die Erhöhung der Fördermittel für den Radwegebau durch Grün-Rot verteidigt. Jeder Euro für den Radverkehr entlaste die oftmals verstopften Straßen im Südwesten, sagte er am heutigen Mittwoch in Stuttgart. Die Landesregierung habe daher die Fördermittel für den Rad- und Fußverkehr in den Kommunen für das laufende Jahr von 10 auf 15 Millionen Euro erhöht. Langfristiges Ziel bleibe es, den Radanteil am Straßenverkehr landesweit von aktuell 8 Prozent auf 20 Prozent zu erhöhen. Musterschüler wie Freiburg und Karlsruhe hätten das schon längst erreicht, oft sei aber über Jahrzehnte zu wenig getan worden.