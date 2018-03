Anzeige

Stuttgart (lsw) - Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) lässt bei seinem Kampf gegen Stuttgart 21 nicht locker. Der Grünen-Politiker wirbt trotz des Widerstands des Koalitionspartners SPD für das Kombi-Modell von Schlichter Heiner Geißler aus Kopf- und Tiefbahnhof.

Die Prüfung des Vorschlags habe ergeben, dass die Kombilösung besser und billiger sei als Stuttgart 21, sagte er. „Unsere Fachleute im Ministerium haben die Modernisierung des Kopfbahnhofs, die Risiken und die Inflation reingerechnet und kommen dann auf eine Größenordnung von etwas über vier Milliarden Euro“. Dies sei „ein starkes Argument“ für diesen Kompromiss. Der Grünen-Politiker räumte ein, dass die SPD und das Finanzministerium die Kosten höher einschätzen als sein Ressort. Im Gegensatz zu der unklaren Kalkulation der Bahn für Stuttgart 21 sei man mit diesem Modell aber auf der sicheren Seite, argumentierte Hermann. Er geht davon aus, dass Stuttgart 21 statt 4,1 Milliarden eher 5 bis 6 Milliarden Euro kostet. Aus seiner Sicht ist das Kombimodell von Geißler und der Schweizer Verkehrsberatung sma noch nicht vom Tisch. „Ich bin kein jubelnder Anhänger dieses Kompromissvorschlags. Aber angesichts dieser verfahrenen Situation sollte man wenigstens gründlich darüber nachdenken und diskutieren.“ Es sei unverständlich, dass alle anderen Projektpartner den Kompromiss schnell abgelehnt hätten. Er sei eigentlich auch ein großer Anhänger des modernisierten Kopfbahnhofs und habe den Geißler-Vorschlag nicht sofort abgelegt.

Zweifel an Ehrlichkeit der Bahn

Der Minister sieht die formalen Vorbehalte der Projektpartner gegen diesen Kompromiss als wenig stichhaltig an. „Man müsste zwar formal die Finanzierungsvereinbarung kündigen, weil sich das Projekt geändert hat. Aber man könnte sie ändern mit der Ansage: Alle bleiben bei ihrer Finanzierungsverpflichtung mit ihrem Anteil. Dann könnten alle am selben Strang ziehen.“ Bahn, Bund und die Stadt Stuttgart hatten aber schon erklärt, dass sie an Stuttgart 21 festhalten wollen. Der Geißler-Vorschlag sieht einen verkleinerten Kopfbahnhof für den Regionalverkehr und eine unterirdische Durchgangsstation für Fernzüge vor.

Hermann hält die Kostenrisiken für die „Achillesferse“ von Stuttgart 21. Die Projektpartner hätten sich bis heute nicht darauf verständigt, wer die Kosten übernimmt, wenn Stuttgart 21 teurer wird als geplant. Da die Landesregierung eine drastische Kostensteigerung fürchte, habe Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) inzwischen die Sprechklausel gezogen. Das heißt, dass die Geldgeber wieder verhandeln sollen. „Wir mussten das tun, weil unklar ist, wer die möglichen Mehrkosten übernimmt.“ Bahnchef Rüdiger Grube habe diese Frage nicht beantwortet. Der Grüne äußerte den Verdacht, „dass die Bahn solange mit der Beantwortung der Fragen wartet, bis die Volksabstimmung gelaufen ist“. Bei grünem Licht werde der Konzern argumentieren, die Bevölkerung wolle Stuttgart 21, aber jetzt werde es leider etwas teurer.