Heilbronn (dpa/lsw)Mit einer Schreckschusswaffe sollen zwei betrunkene Deutsche in Heilbronn zwei Afrikaner bedroht haben - um an Zigaretten zu kommen. Den 23 und 34 Jahre alten Männern aus Gambia sei es jedoch gelungen, die Angreifer zu entwaffnen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Dabei sei es zu einem Handgemenge gekommen, das ein Zeuge gefilmt habe. In dem Film, der seit Freitag in sozialen Netzwerken kursiert, sei jedoch nur die Situation nach der Entwaffnung der Täter zu sehen: Einer der beiden Gambier halte die Schreckschusswaffe in der Hand. "Entsprechende Hetzkommentare waren die Folge", hieß es von den Ermittlern. Gegen die 28 Jahre alten Russlanddeutschen wurde Haftbefehl erlassen.