Die kurpfälzische Stadt am Neckar versteht es zu glänzen: Heidelberg mit seiner prachtvollen Kulisse. dpa

Von Wolfgang Jung





Heidelberg - Es ist für das touristenverwöhnte Heidelberg der (Kurz-)Besuch des Jahres: Zwischen den Stationen Berlin und Hamburg reisen Prinz William (35) und Herzogin Kate (35) am kommenden Donnerstag für wenige Stunden in die Romantikstadt am Neckar. Eine royale Ruderregatta, ein Gang durch das historische Zentrum: In der Universitätsstadt löst die Aussicht auf königlichen Glanz große Euphorie aus - und auch Stolz. Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) verspricht den britischen Gästen einen „eindrücklichen Tag“.

Millionen Touristen zieht es jedes Jahr in die kleine Stadt mit dem Postkartenpanorama. Sie steigen hinauf zur berühmten Schlossruine oder schlendern über die barocke Alte Brücke. Wenn sich nun die Scheinwerfer der Weltmedien in wenigen Tagen auf Heidelberg richten, will die Stadt mehr sein als ein pittoresker Farbtupfer zwischen den Stationen Berlin und Hamburg. Längst ist die ehemalige kurpfälzische Residenz mit etwa 140 000 Einwohnern auch ein international anerkannter Wissenschaftsstandort mit nobelpreis­gekrönten Experten.

Demonstrativ beginnen William und Kate ihren Besuch daher im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ). „Sie rücken damit die große Bedeutung der Forschung in den Blickpunkt der Öffentlichkeit und leisten der Wissenschaft einen unbezahlbaren Dienst“, sagt DKFZ-Vorstandschef Michael Baumann. Der britische Forscher Michael Milsom erläutert dem Paar, wie in Blutstammzellen ein fehlgesteuertes Gen eine besonders aggressive Form von Blutkrebs auslösen kann.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird die Delegation aus London durch das riesige Areal begleiten, auf dem fast 3000 Spezialisten arbeiten. Ihre Aufgabe: Näheres darüber zu erfahren, wie Krebs entsteht. Jährlich sterben in Deutschland etwa 224 000 Menschen an Krebs, der damit eine der häufigsten Todesursachen ist.

Danach wechselt der Besuch die Fluss-Seite, und das Programm gewinnt an Leichtigkeit. In der Altstadt mit den prachtvollen Bauten schlägt die Stadt einen deutsch-britischen Markt mit Essen und Getränken auf. „Wir freuen uns auch deshalb auf den Besuch, weil damit der intensive Austausch mit unserer Partnerstadt Cambridge gewürdigt wird“, betont Stadtsprecher Achim Fischer. Die Verbindung der Städte ist 52 Jahre alt - und William und Kate sind Herzog und Herzogin von Cambridge.

Am Rande des Marktes soll es eine Begegnung der Royals mit Bürgern geben. „Wir möchten möglichst vielen Menschen die Gelegenheit geben, das Herzogpaar zu sehen“, sagt Fischer. Ursula Liedvogel vom Freundeskreis Heidelberg-Cambridge freut sich auf den Besuch. „Wir würden uns wünschen, dass der Brexit keine größeren Auswirkungen auf die guten Beziehungen haben wird“, sagt sie. „Unsere Freunde aus Cambridge sind alle total gegen den Austritt aus der EU.“

Heidelberg und England: das ist aber nicht nur Cambridge. Die Wurzeln reichen mehr als 400 Jahre zurück. Der pfälzische Kurfürst Friedrich V. heiratete 1613 in London die englische Königstochter Elisabeth Stuart und reiste mit ihr nach Heidelberg, per Schiff.

Auch William und Kate werden sich aufs Wasser begeben, zu einer Ruderregatta mit wohl Tausenden Zuschauern an den Ufern. Das Paar tritt dem Vernehmen nach in getrennten Teams gegeneinander an. Nach dem sogenannten Freundschaftsrennen ist auf der Neckarwiese eine Siegerehrung geplant, eine Herausforderung ebenfalls für die Polizei wegen der Sicherheitsvorkehrungen.

Doch William und Kate haben auch eine politische Agenda. Beim bisher letzten Besuch eines Royals in Heidelberg - Prinz Philip 1979 - war Großbritannien gerade einmal sieben Jahre Mitglied des EU-Vorläufers Europäische Gemeinschaft (EG). Diesmal dürften die Gäste auch im Auftrag ihrer Majestät der britischen Königin unterwegs sein, um Ängste vor einem Abdriften Großbritanniens nach dem Austritt aus der EU zu dämpfen. Auch deshalb fliegen die beiden noch am selben Tag zurück: In Berlin treffen sie anschließend mehrere Unternehmer.

In Heidelberg ist indes die Hoffnung groß, dass das Paar am Neckar von seinen Kindern begleitet wird. Zwar reisen Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) mit nach Deutschland. Aber wann genau die beiden zu sehen sein werden, war zunächst nicht bekannt. Gemeinsame Reisen sind künftig jedenfalls schwerer: Sohn George wird im September eingeschult. Dann sind solche Besuche nur noch in den Ferien möglich.

Details zum besuchsprogramm

Ob Kate und William ihre Sprösslinge Charlotte (2) und George (3) am kommenden Donnerstag mit nach Heidelberg bringen, ist offen. Denn das Herzogpaar wird nur für wenige Stunden aus Berlin anreisen. Es ist der erste royale Besuch in der Universitätsstadt seit der Reise von Prinz Philip 1979.

Ob Kate und William ihre Sprösslinge Charlotte (2) und George (3) am kommenden Donnerstag mit nach Heidelberg bringen, ist offen. Denn das Herzogpaar wird nur für wenige Stunden aus Berlin anreisen. Es ist der erste royale Besuch in der Universitätsstadt seit der Reise von Prinz Philip 1979.

Los geht es im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ). „Die Herzogin und der Herzog erhalten einen kleinen Einblick, womit sich die moderne Krebsforschung beschäftigt, wie in unseren Laboren gearbeitet wird und wie die Ergebnisse unserer Forschung den Krebspatienten zugute kommen können“, sagt DKFZ-Vorstandschef Michael Baumann.

Danach wollen die Royals durch die Altstadt spazieren und einen deutsch-britischen Markt besuchen. Ursula Liedvogel vom Freundeskreis Heidelberg-Cambridge freut sich darauf. „Wir werden wie andere Vereine verschiedene Dinge von Heidelbergs Partnerstadt Cambridge auslegen und den Stand entsprechend dekorieren“, sagt Liedvogel.

Zum Abschluss nimmt das Herzogpaar an einem Ruderwettbewerb auf dem Neckar teil - organisiert vom Heidelberger Regattaverband. „So etwas passiert in diesem Leben wahrscheinlich nicht noch einmal“, sagt der Vorsitzende Klaus Menold. Nach einer Siegerzeremonie wollen William und Kate dann nach Berlin zurückfliegen - nach einem „eindrücklichen Tag“, wie Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) hofft.