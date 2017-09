Anzeige

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Nach dem Brand eines Wohnhauses in Villingen-Schwenningen mit zwei Schwerverletzten sucht die Polizei nach der Ursache des Feuers. Hinweise auf Brandstiftung seien bislang nicht gefunden worden, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Vielmehr könne ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt im Bereich der Elektrik des Hauses nicht ausgeschlossen werden. Ein 49-Jähriger und dessen 47 Jahre alte Frau hatten bei dem Brand in dem historischen Gebäude in der Altstadt schwere Brandwunden erlitten.

Kurz nach dem Feuer war ein Mann vorläufig festgenommen worden, der sich in einiger Entfernung des Brandortes an einem Papierkorb zu schaffen gemacht hatte. Er sei wieder auf freiem Fuß. Ein Zusammenhang mit dem Feuer sei nicht erkennbar, sagte der Sprecher. Insgesamt wohnten in dem betroffenen Haus zehn Menschen.

Die Flammen des Mehrfamilienhauses hatten auf ein anderes Gebäude in der dicht bebauten Altstadt übergegriffen. Die Einsatzkräfte konnten aber größere Schäden an dem Nachbarhaus verhindern. 25 Menschen mussten während des Feuers in Sicherheit gebracht werden. Die Höhe des Schadens war zunächst noch unklar. Die Polizei ging aber davon aus, dass es sich um mehrere Hunderttausend Euro handelt. Anwohner hatten den Brand gemeldet.