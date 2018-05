Anzeige

Stuttgart (lsw) - Agrarminister Peter Hauk (CDU) will auf dem Land mehr Ladesäulen für Elektroautos schaffen. «Keiner kauft ein E-Auto, wenn er damit rechnen muss, dass ihm irgendwann der Strom ausgeht», sagte Hauk. Er will am Freitag in Stuttgart eine Studie zum Thema Ladeinfrastruktur vorstellen. Es bestehe durchaus ein Stadt-Land-Gefälle bei der Ladeinfrastruktur sowie auch bei der Nachfrage. Nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gab es Ende Juni vergangenen Jahres 1786 Ladepunkte im Südwesten. Somit belegt das Land den dritten Platz bundesweit. Bayern kommt demnach auf 2503 Ladepunkte und Nordrhein-Westfalen auf 1970. Nach Verbandsangaben hat eine Ladesäule mindestens zwei Ladepunkte.