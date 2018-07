Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Landesagrarminister Peter Hauk (CDU) hat deutliche Worte für das Verhalten von Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer im unionsinternen Asylstreit gefunden. «Dass der CSU-Vorsitzende doch sichtbar einen Sparren weghat, das scheint auch klar zu sein», sagte Hauk am Dienstag in Stuttgart. Man könne Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nur Respekt zollen, dass sie in der Situation die Fassung und die Einheit der Union bewahrt habe. Wer einen Sparren weg hat, gilt umgangssprachlich als leicht verrückt.

Das Verhältnis zwischen der Südwest-CDU und der bayerischen CSU ist schon länger nicht mehr das beste. Als die CDU in Baden-Württemberg regierte, gab es ein enges Miteinander der beiden Südländer - die «Südschiene». 2011 aber verlor die CDU die Macht in Baden-Württemberg - dann regierte erst Grün-Rot, jetzt ist Grün-Schwarz dran. Mit Blick auf den Machtverlust der CDU im Südwesten hatte Seehofer sowohl CDU-Landeschef Thomas Strobl als auch den damaligen CDU-Landtagsfraktionschef Hauk im Jahr 2013 als «Loser» bezeichnet.