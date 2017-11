Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - In der (dju) wächst die Sorge über eine Zunahme an Hasskommentaren auf Artikel im Internet. Aus den Redaktionen gebe es regelmäßig Hinweise auf eine Flut von unsachlichen und beleidigenden Leserkommentaren in den Online-Medien, sagte Siegfried Heim, Landesfachbereichsleiter Medien bei der dju in der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. «Immer wieder sehen sich die Kollegen der Frage gegenüber, wo endet berechtigte Kritik, und wo beginnt Hass.» Der Umgang mit Hasskommentaren soll Hauptthema sein beim Landesjournalistentag am Samstag in Stuttgart.

Unter dem Strich seien die Kommentare zu Artikeln in Sozialen Medien in der Wortwahl oft «heftiger» als im klassischen Leserbrief. Woran das liege, auch darauf suchten viele Journalisten Antworten. Kommunikationswissenschaftler der Universität Hohenheim in Stuttgart hatten in einer Online-Umfrage mit knapp 1000 Teilnehmern unter anderem herausgefunden, dass Beleidigungen in den Leser-Kommentaren negativ darauf wirken, wie die Leser die Vermittlungsqualität eines Nachrichtenartikels wahrnehmen. Heißt: Hasskommentare sind nicht nur ärgerlich für den Autor, sie wirken sich auch auf andere Leser aus.

Die dju hat nach Angaben von Heim in Baden-Württemberg rund 1600 Mitglieder, zwei Drittel davon Freie, ein Drittel Festangestellte. Zum Landesjournalistentag kommen sie alle zwei Jahre zusammen.