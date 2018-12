Der Angeklagte gestern im Gerichtssaal in Ravensburg. dpa

Von Hermann Neu





Stuttgart - Die Oppositionsfraktionen im Landtag reagieren mit wenig Begeisterung auf den Landeshaushalt 2017. In der Aussprache war gestern im Landtag die Rede von Tricksen und Täuschen. Kritik galt vor allem dem Kurs der grün-schwarzen Landesregierung, trotz steigender Einnahmen keine Schulden zu tilgen und dafür auch noch die Haushaltsordnung zu ändern.

Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne), die den Haushalt vor einer Woche eingebracht hatte, verteidigte wie die Fraktionschefs von Grünen und CDU das Zahlenwerk. Die Vermeidung neuer Kredite oder Steuererhöhungen sei ebenso erreicht wie der Abbau des Sanierungsstaus, sagte Sitzmann. Der Etat kommt auch 2017 ohne Schulden aus. Sein Volumen beträgt rund 46,7 Milliarden Euro. In etwa gleicher Höhe ist das Land verschuldet.

Der Fraktionschef der AfD, Jörg Meuthen, warf der grün-schwarzen Regierung vor, sie denke nicht daran, Schulden zu tilgen. Angesichts der bislang höchsten Steuereinnahmen gebe es dafür „ideale Bedingungen“. Von Kürzungen ausnehmen will Meuthen Bildung, Sicherheit und Infrastruktur. Das Ziel der Regierung, den Sanierungsstau zu beheben, um Folgekosten zu vermeiden, versah der AfD-Politiker mit der Kritik, warum dies nicht früher aufgefallen sei. Der Sanierungsstau sei in den vergangenen zehn Jahren verursacht worden. Die Bürger hätten nicht vergessen, wer in dieser Zeit regiert habe.

Meuthen kritisierte weiter, im Land würden „Familien diskriminiert“, die Generationengerechtigkeit werde angesichts der Finanzpolitik „zur Worthülse“. Wer glaube, dass die Menschen „die ins Land strömen“ als Reparatur der demografischen Probleme wirken könnten, sei „grenzenlos naiv“.

Strukturelle Lücke ein „Märchen“

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch zog die von der Finanzministerin inzwischen korrigierte, aber in ihrer Etatrede noch genannte Haushaltslücke von 2,8 Milliarden Euro in Zweifel. Die Zahlen seien ein „Märchen“. Die Flüchtlingszahlen seien zurückgegangen und die aktuelle Steuerschätzung weise netto 1,1 Milliarden pro Jahr an Mehreinnahmen aus. Zudem habe es seit zehn Jahren jedes Jahr einen Überschuss im Haushalt gegeben. Nach fünf Jahren Finanzpolitik der SPD gebe es keine Deckungslücke mehr. Deshalb könne das Land „Schulden tilgen und zugleich den Sanierungsstau abbauen“. Im Haushalt gebe es tatsächlich „echte strukturelle Einsparungen: bei der Bildung haben Sie gekürzt“, kritisierte der frühere Kultusminister. Im Wissenschaftsbereich wolle Grün-Schwarz mit den Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer „Studierende abkassieren“.

Auch die von der Regierung genannten strukturellen Einsparungen von 370 Millionen fanden bei Stoch keine Gnade: Sie seien im besten Fall Bilanzkosmetik. So seien 86 Millionen weniger an Zinsausgaben eine reine Anpassung an die Realität und 74 Millionen Effekt einer globalen Minderausgabe.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke warf der Ministerin vor, sie führe die Menschen hinters Licht. Die Landesregierung horte Millionen, um anstrengungslos verteilen zu können. Im Bildungsbereich lobe sich Sitzmann für den Informatikunterricht. Die notwendigen Ressourcen gebe es aber nur für Gymnasien. Besonders armselig seien die Studiengebühren für ausländische Studenten.

Gefahren Zinsanstieg und Rezession

Sitzmann kündige mit unschuldigem Augenaufschlag an, auf Steuererhöhungen zu verzichten. Genau diese Erhöhungen seien aber Teil der geheimen Nebenabsprachen zum Koalitionsvertrag gewesen. Die Frage sei, was passiere, wenn sich die Rahmenbedingungen verschlechterten, etwa weil die Zinsen steigen oder eine Rezession kommt. Es sei deshalb der größter Unfug aller Zeiten zu behaupten, dass bei niedrigen Zinsen Schulden nicht schlimm seien, sagte Rülke.

CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart betonte dagegen wie Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz, es sei klüger, in einer Nullzinsphase Infrastruktur wie Straßen, Landesgebäude oder Brücken zu sanieren, als Schulden zu tilgen. „Wer uns hier Trickserei vorwirft, hat offenbar nicht verstanden, was wir tun.“