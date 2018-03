Anzeige

Stuttgart (lsw) - Die Ausbildung von Polizisten im Südwesten weist nach Einschätzung der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) massive Defizite auf und gefährdet vor allem junge Polizisten im Dienst. „Die theoretischen Einheiten sind um drei Monate zurückgefahren worden. Dies hat zur Folge, dass Anwärter in der ‚Schonzeit‘ nicht ausreichend auf die Praxis vorbereitet werden“, sagte der DPolG-Landesvorsitzende Joachim Lautensack am Wochenende in Stuttgart. So fehle es durch die verkürzte Ausbildung an Sicherheit im Umgang mit Schusswaffen. „Dies kann nur durch ein umfangreiches und wiederkehrendes Training gewährleistet werden. Wenn etwas passiert, haben wir ein Problem.“ Der Beruf der Polizisten sei ein Praxis-Beruf, argumentierte hingegen Innenminister Heribert Rech (CDU). „Deswegen haben wir die Ausbildung bei der Polizei angepasst und optimiert.

Seit Herbst 2008 werden für die Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst 44 Ausbildungswochen ausschließlich für die theoretischen Lerninhalte genutzt. Hinzu kommt, dass die wöchentlichen Unterrichtsstunden von 39 auf 42 erhöht wurden.“ Darüber hinaus seien Doppelungen im Lehrplan gestrichen worden. „Deshalb konnte die theoretische Ausbildung um drei Monate gestrafft werden.“

Jeder Polizeibeamte brauche neben einer fundierten theoretischen Ausbildung auch sehr viel Praxis, betonte Rech. „Deshalb wurde das zweite Praktikum, also das Praktikum bei dem schon vertiefte Praxiskenntnisse vorliegen, um diese drei Monate verlängert.“ Bei beiden Praktika würden die jungen Beamten von erfahrenen Begleitern in den täglichen Dienst eingewiesen. Derzeit werden junge Polizisten aber nach Lautensacks Angaben in einer „Schnellbleiche“ theoretisch geschult, um sie dann schnell als Praktikanten auf die Straße zu lassen. „In unserem Beruf ist learning-by-doing sehr, sehr gefährlich. Die Fehlerwahrscheinlichkeit steigt.“ Das Praktikum dürfe nicht als Personalverstärkung verstanden werden. Zudem steige dadurch der Druck auf die Polizeibeamten. Hinzu kämen das Alter der Beamten und der Verschleiß durch die Schichtdienste. „Experten sprechen von ‚Zombies‘ im polizeilichen Nachtdienst.“ Die Folge seien immer mehr psychische Erkrankungen. Dies zeige sich unter anderem an der Zunahme entsprechender Anträge auf Heilverfahren. „Die wenigen Jungen gleichen die Defizite der vielen Älteren aus“, sagte Lautensack. Praktikanten seien aber keine Lückenbüßer und dürften nicht verheizt werden. Die Personalknappheit in den Ausbildungsstellen des Polizeidienstes lasse es nicht zu, die Ausbildungsbeamten nur in ungefährlichen Situationen einzusetzen.