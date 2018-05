Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Zu seinem 70. Geburtstag lädt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an diesem Donnerstag zum Empfang in Stuttgart ein. Im Neuen Schloss werden rund 270 Gäste erwartet, darunter einige Prominente, wie etwa der Schauspieler Richy Müller, die früheren Ministerpräsidenten Erwin Teufel und Günther Oettinger (beide CDU) sowie Ex-Bundesaußenminister Joschka Fischer (Grüne). Fischer und Oettinger gehören neben Vizeregierungschef Thomas Strobl (CDU) und Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) zu den Festrednern. Kretschmann wurde am 17. Mai 1948 in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) geboren. Er ist seit 2011 Ministerpräsident. Zuerst regierte er mit Grün-Rot, seit 2016 mit Grün-Schwarz.

Bildergalerie: MP Kretschmann feiert Geburtstag

Was Sie vielleicht über den Landesvater noch nicht wußten:

BERUF: Als Kind wollte er eigentlich Pfarrer werden. Die Zeit in

einem strengen, katholischen Internat trug jedoch dazu bei, dass er

seinen Berufswunsch änderte und Lehrer wurde.

WELTRETTER: In jungen Jahren wollte Kretschmann nach eigenem Bekunden die Welt retten. Dann sei ihm aufgegangen, dass er das gar nicht könne. Seitdem geht der Grüne seine Ziele Schritt für Schritt an und im Wissen, dass es Vollkommenheit nicht gibt.

GEISTESBLITZ: In den 1980er Jahren plädierte Kretschmann im Landtag

dafür, dass die Toilettenspülung zwei Knöpfe haben sollte - einen

fürs große und einen fürs kleine Geschäft. Im Parlament stieß das

damals auf Heiterkeit - heute ist diese Technik Standard.

TWITTER: Dort ist er nicht selbst aktiv - er lässt Mitarbeiter in

seinem Namen twittern. «Ich bin ein Altgrieche und Anhänger langer

Sätze», bekannte er in einem Interview. «Mir würden sich die Haare

sträuben, wenn ich meine Politik in 140 Zeichen erklären müsste.»

SCHWEIGEN: Es kommt vor, dass Kretschmann mal keine Lust zum Reden hat. Dann schweigt er - manchmal auch zum Leidwesen seiner Frau.

REISEN: Kretschmann reist nicht besonders gerne - vor allem nicht,

wenn er dabei mehrere Zeitzonen in kurzer Zeit überwinden muss.

BRILLEN: Kretschmann hat nur zwei Brillen, aber mit austauschbaren

Bügeln. «Ich habe auch schon an ein und derselben Brille zwei

unterschiedliche Bügel gehabt», erklärte er. «Aber nur an Fastnacht.»

GEBURTSTAGE: Die sollte man nach Kretschmanns Meinung nicht überbewerten. «Geburtstage hat jede Kuh», sagte er zu seinem 65. Geburtstag. Nun ergänzte er: «Aber nicht jede Kuh wird 70.»