Böblingen (red) - Ein Streit über den Fütterungsversuch eines Hundes zwischen zwei Frauen in Böblingen ist ausgeartet. Wie die Polizei berichtet, ist es vor einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße am Dienstag gegen 12.10 Uhr zur Auseinandersetzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine 30-jährige Passantin auf einen frei laufenden Hund aufmerksam, dem sie aus Mitleid etwas zu fressen geben wollte. Die 43 Jahre alte Halterin war allerdings anwesend und geriet mit der Frau in Streit, der in eine handfeste Auseinandersetzung ausartete. Die beiden Kontrahentinnen beleidigten sich wohl gegenseitig und zogen sich an den Haaren. Sie müssen nun mit Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung rechnen.