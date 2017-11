Anzeige

Lahr (dpa/lsw) - Wegen versuchter Tötung von Polizisten ist ein 59 Jahre alter Mann am Mittwoch verhaftet worden. Nach Auskunft der Polizei bedrängte der betrunkene Mann in der Halloween-Nacht zunächst die Mitarbeiterin einer Gaststätte in der Innenstadt von Lahr (Ortenaukreis). Erst durch die Hilfe von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes konnte ein gegen ihn ausgesprochenes Hausverbot durchgesetzt werden. Der polizeibekannte Mann beleidigte und bedrohte den Sicherheitsdienst und ging dann in seine Wohnung. Dort zündete er mehrere Knallkörper und warf sie auf den hinzugekommenen Streifenwagen und auf Polizeibeamte.

Kurz darauf wurde der Angreifer dann mit einer schwarzen Armbrust am Fenster seiner Wohnung beobachtet. Geladen mit spitzen Metallpfeilen zielte er mit der Armbrust auf die Beamten und schoss. Die Polizisten suchten Schutz hinter einer Betonsäule, um den Metallgeschossen des Angreifers auszuweichen. Der Mann kündigte auch an, sich eine Schusswaffe zu besorgen und alle zu töten. Als er später die Wohnung verließ, wurde er überwältigt und festgenommen.