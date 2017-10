Anzeige

Freiburg (dpa/lsw) - Im Freiburger Mordprozess gegen den Flüchtling Hussein K. hat der erste Sachverständige ausgesagt. Der Angeklagte habe über Monate hinweg und in größeren Mengen Cannabis konsumiert, sagte der Rechtsmediziner am Donnerstag vor dem Landgericht. Dies belegten Haarproben. Belastbare Beweise für übermäßigen, regelmäßigen Alkoholkonsum gebe es dagegen nicht. Hussein K. werden Mord und besonders schwere Vergewaltigung vorgeworfen. Er hat zugegeben, im Oktober vergangenen Jahres eine 19 Jahre alte Studentin vergewaltigt und getötet zu haben. Er gab an, zur Tatzeit betrunken und bekifft gewesen zu sein. Die Frage, ob Alkohol und Drogen im Spiel waren, ist juristisch von Bedeutung, auch mit Blick auf das Strafmaß.

Es geht in dem Prozess zudem um die Frage, wie alt der vor der Jugendkammer stehende Mann tatsächlich ist. Dies wird auch Auswirkungen auf die Höhe der Strafe haben. Er selbst hatte angegeben, aus Afghanistan zu kommen und 17 Jahre alt zu sein. Zum Prozessauftakt gab er aber zu, beim Alter gelogen zu haben und älter zu sein. Die Staatsanwaltschaft hält Hussein K. für mindestens 22 Jahre alt. Gutachten sollen das im Laufe des Prozesses untermauern.