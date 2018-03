Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - In einer landesweiten Aktion kontrolliert die Polizei diese Woche, ob sich die Baden-Württemberger an die Gurtpflicht halten. Die Beamten werden sich zudem die Umweltplaketten an den Frontscheiben der Autos anschauen, kündigte Innenminister Reinhold Gall (SPD) in Stuttgart an.

Im Januar und Februar seien bereits 50 Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen, sagte Gall. „41 von ihnen hätten einen Gurt tragen müssen, 18 hatten ihn leider nicht angelegt. Angeschnallt hätten sie eine reelle Chance gehabt zu überleben“, erklärte er. Daher werde die Polizei vom 12. bis 18. März genau das prüfen. Vielen fehle die Einsicht, dass gerade das Angurten über Leben oder Tod entscheiden könne, monierte der Minister.

Da seit Jahresbeginn in einigen Städten die Umweltzonen verschärft wurden, sollen die Kontrolleure zudem ein besonderes Augenmerk auf die korrekte Plakette oder eine entsprechende Ausnahmegenehmigung legen. Bei einem Verstoß müsse der Betroffene mit 40 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen, betonte Gall.