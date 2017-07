Ladenburg (dpa/lsw) - Ein Güterschiff ist am Samstag auf dem Neckar bei Ladenburg gegen eine Brücke geprallt. Der 67 Jahre alte Schiffführer und ein 34 Jahre altes Besatzungsmitglied wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Teil des Steuerhauses sei durch die Wucht des Aufpralls auf den hinteren Bereich des Schiffes geschleudert worden. Warum das motorisierte Schiff, das mit Schrott beladen war, gegen die Brücke fuhr, war zunächst unklar. Die Polizei schätzte den Schaden auf 120 000 Euro. An der Brücke entstand nach ersten Erkenntnissen kein Schaden. Schiffsteile im Neckar sollten nach Angaben der Polizei geborgen werden. Das Schiff selbst konnte noch in einen Seitenkanal gefahren werden.

