Anzeige

Von Hermann Neu





Stuttgart - Aktuell plant kein Bauer im Land den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen. Die Landesregierung will dennoch per Erlass um sensible Naturschutzgebiete sowie um die Kern- und Pflegezone des Biosphärengebiet Schwäbische Alb einen drei Kilometer breiten Schutzgürtel ziehen. Dort soll die Verwendung gentechnisch veränderter Organismen verhindert werden.

Naturschutzminister Alexander Bonde und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (beide Grüne) übten gestern in Stuttgart erneute Kritik an der schwarz-roten Bundesregierung: Mit ihrer Enthaltung auf EU-Ebene beim Entscheid über die genmanipulierte Maissorte 1507 habe die Bundesregierung die Zulassung dieser Sorte ermöglicht. Die Maissorte 1507 ist gegen den Wirkstoff Glufosinat in Unkrautvertilgungsmittel ebenso resistent wie gegen Schädlinge wie etwa den gefürchteten Maiszünsler.

Bonde kritisierte, die Bundesregierung sei immer noch auf der Suche nach ihrer Position zur Gentechnik im Agrarbereich. Die Große Koalition in Berlin müsse aber Farbe bekennen, ob sie das klare Votum des Bundesrates gegen Agrar-Gentechnik sowie die Wünsche der Verbraucherinnen und Verbraucher ernstnehme. Bei den momentan in Brüssel laufenden Verhandlungen über nationale Anbauverbote für Agro-Gentechnik rechnet Bonde noch im Mai mit ersten Einigungen auf europäischer Ebene. Nach der Europawahl am 25. Mai seien weitere Pläne für die Zulassung genmanipulierter Pflanzen in der EU zu erwarten. Dagegen bringe sich das Land „aktiv gegen Gentechnik auf Acker und Teller“ in Position.

Bonde räumte ein, dass bisher nur in geringem Maß genmanipuliertes Saatgut im Land entdeckt wurde. Damit werde aber bestätigt, dass sich das Land mit seiner kleinräumigen Agrarstruktur gegen Gentechnik wehren müsse. Mit ihrem Erlass sieht sich die Landesregierung im Einklang mit den Wünschen der Bevölkerung. Die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher lehnten den Anbau von genmanipulierten Pflanzen ab, argumentiert der Minister.

Ziel des Erlasses der Landesregierung sei, sensible Naturschutzgebiete vor Verunreinigungen durch gentechnisch veränderte Organismen zu schützen. Der zusätzliche Schutzgürtel ist mit 3000 Metern an den Flugdistanzen von Honigbienen und Schmetterlingen orientiert. Er soll sicherstellen, dass die für viele Tiere bedeutenden Refugien der Naturschutzgebiete nicht dem Einfluss der Gentechnik ausgesetzt sind. Das Land nutze in einem weiteren Bereich die allerdings begrenzten Spielräume der Bundesländer, um Gentechnik in Lebensmitteln und Landwirtschaft zu verhindern, sagte Bonde weiter. Auf die Zulassung auf europäischer Ebene kann das Land keinen direkten Einfluss ausüben. Es gebe nicht viele rechtliche Möglichkeiten, das Naturschutzrecht gebiete jedoch klare Regelungen, argumentierte Bonde. Mit dem Erlass setze der Südwesten bundesweit Maßstäbe, betonte der Minister. Besonders sensible und hochwertige Schutzgebiete müssten vor unkalkulierbaren Risiken der Gentechnik für die Artenvielfalt geschützt werden. Mit Klagen gegen den Erlass rechnet Bonde nicht. Sollte es dazu kommen, werde das Land aber möglichen juristischen Auseinandersetzungen „mit Gelassenheit entgegensehen“.