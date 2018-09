Anzeige

Biberach (dpa/lsw)Nach einer Reihe von Raubüberfällen in Biberach hat die Polizei Ermittlungen gegen sechs Männer im Alter von 15 bis 25 Jahren eingeleitet. Laut einer Pressemitteilung vom Mittwoch steht die Gruppe unter anderem im Verdacht, in den vergangenen Wochen fünf junge Männer bedroht und ihnen Geld, Handys und andere Wertgegenstände gestohlen zu haben. Drei Überfälle hätten den Tatverdächtigen mittlerweile nachgewiesen werden können, sagte ein Polizeisprecher. Fünf von ihnen befänden sich in Untersuchungshaft. Den sechsten Verdächtigen habe man freilassen müssen.