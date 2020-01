Remshalden-Grunbach (red)Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr hatte eine Zeugin über den Notruf mitgeteilt, dass möglicherweise menschliche Überreste auf einer Grünfläche an einem Feldweg in der Verlängerung der Kanalstrasse liegen. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit konnten Polizeibeamte dann den Leichnam einer Person im Gebüsch feststellen. Aufgrund der Auffindesituation muss die Person dort bereits länger gelegen haben.



Die Kriminalpolizei hat am Fundort die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich möglicherweise um eine seit längerem vermisste Person.