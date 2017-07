Stuttgart (dpa/lsw) - Das grün-schwarze Tauziehen um die künftige Zahl der Polizeipräsidien im Südwesten geht weiter. Die Grünen befürworten in einem internen Vermerk für den Fraktionsvorstand ein Modell mit nach wie vor zwölf Präsidien und Präsidiumssitzen in Konstanz und Ravensburg. Das Polizeipräsidium Tuttlingen würde damit aufgelöst. Die CDU-Fraktion befürwortet bisher dem Vernehmen nach ein Modell mit 14 Präsidien. Für die Grünen sind aber die dafür erstellte Kostenprognose von einmalig 143,7 Millionen und dauerhaft 19,1 Millionen Euro im Jahr „keine akzeptable Verhandlungsbasis“, wie es in dem Vermerk heißt, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Die Polizeireform war noch unter der grün-roten Vorgängerregierung umgesetzt worden. Sie stößt bei Polizisten teils auf große Kritik. Deshalb will Grün-Schwarz nachsteuern. Derzeit gibt es in Baden-Württemberg zwölf Polizeipräsidien.

