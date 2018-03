Anzeige

Stuttgart (lsw) - Nach den schleppenden Gesprächen mit der CDU über Reformvorhaben für mehr Bürger­beteiligung erhöhen die Grünen den Druck und drohen mit einem Alleingang. Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Uli Sckerl sagte gestern in Stuttgart: „Wenn die CDU nicht bereit ist zu verhandeln, dann werden wir das, was wir mit einfacher Mehrheit durchsetzen können, zügig in den Landtag einbringen.“

CDU-Fraktionschef Peter Hauk machte die Fortsetzung der Gespräche vom Verlauf der Anhörung zu dem Planungsleitfaden von Staatsrätin Gisela Erler (Grüne) abhängig. SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel hielt die Verhandlungen mit der Union noch nicht für gescheitert. Vor der Sommerpause war ein Treffen der gemeinsamen Arbeitsgruppe der Fraktionen geplatzt. Grüne und CDU schoben sich die Schuld dafür gegenseitig zu. Hauk bekräftigte nun, Erler habe den Leitfaden erst mit Verzögerung vorgelegt. Dieser erklärt, wann bei Großprojekten künftig die Öffentlichkeit beteiligt werden soll. Die CDU hatte die Ausführungen zuletzt als unausgegoren bezeichnet. Die Regierungsfraktionen können aber bestimmte Vorhaben alleine im Landtag umsetzen - so die Reformen für Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene. Um das Quorum bei Volks­­abstimmungen auf Landesebene zu senken, ist eine Änderung in der Landesverfassung nötig. Das geht nur mit Zwei-Drittel-Mehrheit.

Die Hürden für die ­Bürgerbeteiligung zu senken, ist eines der großen Versprechen von Grün-Rot. Nach Angaben von Sckerl war die gemeinsame Arbeitsgruppe durchaus in wesentlichen Punkten ­vorangekommen. Damit eine Volksabstimmung im Land erfolgreich ist, müssen bei einfachen gesetzlichen Änderungen derzeit ein Drittel der Abstimmungsberechtigten zustimmen. Die CDU bot hier - unter bestimmten Bedingungen - eine Absenkung dieses sogenannten Quorums auf 20 Prozent an. Die Grünen wollten zehn bis 15 Prozent. Nach Einschätzung von Sckerl hätte man sich in dem Punkt einigen können. Jedoch sei die CDU ­dagegen gewesen, die kommunale Bauleitplanung zum Gegenstand von Bürgerentscheiden zu machen, sagte Sckerl.

SPD-Fraktionschef Schmiedel wollte hingegen noch nicht so weit gehen wie Sckerl: Für ihn sei bislang nicht erkennbar, dass die CDU keine Eini­gung wolle. Wenn die CDU sich aber verweigere, müsse man Konsequen­zen ziehen. Zunächst sei aber ein für den 25. September geplantes Treffen auf Fachebene abzuwarten.

Der Vorstandssprecher des Vereins Mehr Demokratie, Reinhard Hackl, begrüßte Sckerls Ankündigung, notfalls mit den einfachen Änderungen voranzugehen. Dann werde sich auch zeigen, wie weit die Koalition selbst gewillt sei zu gehen. Laut Hackl gibt es auch zwischen SPD und Grünen Unstimmigkeiten beim Punkt kommunale Bauleitplanung. Schmiedel sagte dazu, man sei sich einig, dass die Bauleitplanung auch Thema von Bürgerentscheiden sein solle. Die Modalitäten seien zwar noch unklar. Aber: „Das ist eine sachliche Debatte, keine grundsätzliche“, sagte der SPD-Fraktionschef.