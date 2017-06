Es gebe momentan eine politische Lage, die großen Stimmungsschwankungen unterworfen sei. „Das heißt für uns: Alles ist drin. Jetzt ist die Zeit zu kämpfen.“ Der Bundesparteitag der Grünen an diesem Wochenende in Berlin sei dafür der Startschuss. Derzeit stehen die Grünen in den bundesweiten Umfragen zwischen sieben und acht Prozent. Vor vier Jahren erreichten die Grünen im Bund 8,4 Prozent. In Baden-Württemberg waren es elf Prozent bei den Zweitstimmen.

Es liegen rund 2200 Änderungsanträge zum Wahlprogramm der Grünen zur Bundestagswahl am 24. September vor. Anders als bei vorherigen Bundesparteitagen erwartet Detzer in Berlin keine großen Kontroversen mehr. Große strittige Themen seien bereits beim vorangegangenen Parteitag in Münster und bei der Erarbeitung des Wahlprogramms geklärt worden. Dazu zählt auch das Thema Vermögensteuer: Die Grünen wollen eine „verfassungsfeste, ergiebige und umsetzbare Vermögensteuer für Superreiche“. Die Passage ist so formuliert, dass die Oberrealos aus dem Südwesten sie mittragen können. 2013 hatte es über das Thema parteiintern noch einen großen Knatsch gegeben.

Detzer wie auch die Landesvorsitzende der Grünen Jugend, Lena Schwelling, hoffen, dass somit eine Botschaft der Geschlossenheit vom Berliner Parteitag ausgehen wird. Bei dem Treffen dürfe es kein Schaulaufen der Parteiflügel geben, sagte Schwelling. Die Partei brauche nun alle - von Ministerpräsident Winfried Kretschmann bis zum Parteilinken Jürgen Trittin. „Sonst können wir das nicht wuppen.“ Den beiden Spitzenkandidaten Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt attestierte Schwelling, dass sie für grüne Themen brennen.