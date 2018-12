Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Die Grünen im baden-württembergischen Landtag lehnen es weiterhin ab, die Jagd auf Wölfe zu erlauben. Bei auffälligen Tieren sei zwar ein «schneller und unbürokratischer Abschuss» nötig, heißt es in einem am Sonntag veröffentlichten Positionspapier. Eine Aufnahme des Wolfes ins Jagd- und Wildtiermanagementgesetz sei aber nicht zielführend. Die SPD forderte am Sonntag praxisorientierte Maßnahmen für den Umgang mit dem Thema Wolf.

Zur Begründung führen die Grünen an, dass damit «zwei Rechtskreise - nämlich Naturschutzrecht und Jagdrecht - beschäftigt» wären, was zu «ungewollten Verzögerungen» führen würde. Anders als die Grünen befürwortet deren Regierungspartner CDU die Jagd auf Wölfe. Es brauche nicht nur Geld für den Schutz von Weidetieren, sondern auch die Erlaubnis zur Regulierung des Wolfsbestands, hatte Ende November der naturschutzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Raimund Haser, gefordert. Bislang sind Wölfe durch EU-Regelungen und das Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt.

«Oberste Priorität für uns hat der Schutz von Menschen und Weidetieren», erklärte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Thekla Walker. Weidetierhalter und Landwirte sollten dabei «bestmöglich» unterstützt werden. Eine Wolfsverordnung soll nach den Vorstellungen der Grünen Rechtssicherheit schaffen, wenn es um Schadensausgleich bei gerissenen Tieren oder den Abschuss problematischer Wölfe geht. Alle Maßnahmen sollten in einem «Managementplan Wolf» koordiniert werden. Die Möglichkeiten, Schafe, Ziegen oder Rinder besser zu schützen – auch in topografisch schwierigen Lagen, müssten gestärkt werden.

Unter anderem gehe es darum, den Einsatz von Herdenschutzhunden und Weidezäunen landesweit zu unterstützen. Auf EU-Ebene wollen sich die Grünen dafür einsetzen, dass künftig auch schon die Arbeitskosten zur Prävention gefördert werden. Vom Bund fordern die Grünen eine Anpassung der Tierschutz-Hundeverordnung, damit die praktische Arbeit mit Herdenschutzhunden ermöglicht wird.

«Wir Grünen sind sowohl mit den Landwirten, den Schäferinnen und Schäfern als auch den Naturschützern eng verbunden», betonte die Fraktionsvizevorsitzende Dem Positionspapier seien Gespräche mit Wolfsexperten, Weidetierhaltenden und Jägern vorausgegangen. Außerdem hätten sich die Abgeordnete bei Exkursionen in den «Wolfsbundesländern» Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie in der Schweiz und in Frankreich über dortige Erfahrungen informiert.

Die SPD warf den Regierungsparteien vor, in der Wolf-Frage zerstritten zu sein. «Während die CDU Hysterie schürt, beharren die Grünen auf Maximalpositionen beim Artenschutz», kritisierte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Reinhold Gall. «Wie so oft und wie bei vielen Themen sind die Regierungsfraktionen auch beim Thema Wolf völlig unterschiedlicher Meinung.»

Das Land brauche «praxistaugliche Regelungen für Schäfer und Landwirte bei der Schadensregulierung und für Jäger für den Fall, wo Wölfe zu einer echten Gefahr für Menschen werden, so Gall. Allerdings würden bislang erst zwei Wölfe gesichert als heimisch in Baden-Württemberg gelten.