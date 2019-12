Stuttgart (dpa/lsw)Die grün-schwarzen Fraktionsspitzen haben sich auf Maßnahmen geeinigt, um mehr Ärzte für eine Arbeit auf dem Land zu gewinnen. Schon bekannt war, dass es 150 zusätzliche Medizinstudienplätze geben wird. Davon sollen jährlich 75 Plätze für Studienanfänger in der Humanmedizin an junge Menschen gehen, die Landarzt werden möchten, aber nach dem herkömmlichen Verfahren keinen Studienplatz bekamen. Zudem sollen die medizinischen Fakultäten an den Universitäten einen Schwerpunkt ländliche Hausarztmedizin einführen. Allen Studenten der Humanmedizin steht es nach Angaben der Grünen dann frei, sich im Laufe des Studiums für diesen Schwerpunkt zu entscheiden. Darauf haben sich Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz und CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart am Mittwoch geeinigt.