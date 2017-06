Rottenburg am Neckar (dpa/lsw) - Vier Polizei- und Feuerwehrautos, ein Schlauchboot, 17 Einsatzkräfte - und das alles für eine Ente. Das Tier hatte sich Mittwochabend beim Elektrizitätswerk Kiebingen in Rottenburg am Neckar (Landkreis Tübingen) mit einer Angelschnur verheddert, die an einer Stromleitung über dem Fluss hing. Ein Passant entdeckte die Ente in ihrer misslichen Lage und schlug Alarm, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Etwa eine Stunde später, gegen 20.00 Uhr, meldeten die Helfer: Die ist Ente befreit und schwimmt ihres Weges.

Anzeige