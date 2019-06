Stuttgart (dpa/lsw)Wer am Pfingstwochenende einen Ausflug unternehmen oder in den Urlaub starten möchte, muss sich auf Staus und lange Wartezeiten einstellen. Mit Beginn der zweiwöchigen Pfingstferien dürfte es laut ADAC-Prognose besonders am Freitagnachmittag und in der ersten Hälfte des Samstags voll werden auf den baden-württembergischen Autobahnen. Am Pfingstmontag und Dienstag müsse ebenfalls mit viel Heimreiseverkehr und Staus gerechnet werden.

Besonders auf der Autobahn 8 zwischen Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) und Ulm droht der Verkehr zäh zu werden, wie der Autoclub am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Der Sonntag sei erfahrungsgemäß der günstigste Tag, um eine Reise anzutreten.

Auch Flugreisende sollten Zeit mitbringen: Nach Angaben der Bundespolizei könnten am Freitag bis zu 50 000 Menschen die Sicherheits- und Grenzkontrollen des Stuttgarter Flughafens passieren. Reisenden wird daher empfohlen, am Wochenende mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug im Flughafen zu sein.