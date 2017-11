Anzeige

Albstadt (dpa/lsw) - Einen Tag nach dem Brand in einer Textilfabrik mit Millionenschaden hat die Polizei mit der Suche nach der Ursache begonnen. Zuerst müsse geklärt werden, ob bei dem Feuer Giftstoffe ausgetreten seien, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Sollte dies nicht der Fall sein, rechne er im Laufe des Tages mit einem Ergebnis. Das Firmengebäude in Albstadt im Zollernalbkreis hatte am Montag nach wenigen Minuten vollständig in Flammen gestanden und war ausgebrannt. Alle Mitarbeiter konnten sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand.