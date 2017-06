Böblingen (pol) - Einen Großeinsatz der Feuerwehr löste am heutigen Donnerstag gegen 12.40 Uhr ein Brand in einem Möbeldiscounter in der Heinkelstraße aus. Vermutlich war das Feuer wegen Schweißarbeiten am Vordach des nahezu leer stehenden vierstöckigen Gebäudes entstanden. In dem Gebäude befanden sich keine Personen. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Kurz nach 13.30 Uhr kam es in dem Gebäude allerdings erneut zu einer starken Rauchentwicklung.

Anzeige

Möglicherweise hatte das Feuer sich wieder entzündet und über Zwischendecken ausgebreitet, so dass nun das komplette Haus vom Rauch betroffen war. Die Feuerwehr musste Verstärkung alarmieren. Etwa 50 Neufahrzeuge eines Autohändlers wurden außerdem entfernt. Die Autos waren auf dem Gelände um das Gebäude abgestellt. Sie blieben unversehrt. Die Zufahrtsstraßen wurden für den Verkehr gesperrt. Die Löscharbeiten dauern zurzeit noch an. Aktuell wird mit einem Schaden im sechsstelligen Bereich gerechnet. Personen kamen nicht zu Schaden.