St. Johann (dpa/lsw) - Nach einem Großbrand auf dem Gestütshof St. Johann (Kreis Reutlingen) untersucht die Polizei am Donnerstag die niedergebrannte Lagerhalle. Die Techniker mussten abwarten, bis sich alles abgekühlt hat, wie ein Polizeisprecher sagte. Auf dem Gestüt fiel eine denkmalgeschützte Halle mit mehr als 100 Tonnen Getreide in der Nacht zum Mittwoch den Flammen zum Opfer. Mitarbeitern des Gestüts gelang es, 30 Hengste in Sicherheit zu bringen. Nach Polizeiangaben wurden keine Menschen oder Tiere verletzt. Der Brand verursachte einen Schaden von etwa zwei Millionen Euro. Der Hof ist eine Domäne des Landgestüts Marbach.

