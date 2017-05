Ludwigshafen/Mannheim (dpa/lsw) - Mit einer weithin sichtbaren Rauchsäule ist in Ludwigshafen ein Styroporlager eines Baustoffwerks abgebrannt. Der Rauch war bis nach Mannheim zu sehen, wie eine Sprecherin der Stadt am Montag mitteilte. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Feuerwehr habe den Brand im Stadtteil Oggersheim bis zum Montagmittag löschen können. Bis dahin waren Bürger aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen sowie die Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten, sagte die Sprecherin.

Über diese Vorsichtsmaßnahmen war die Bevölkerung von Ludwigshafen und naher Städte wie Mannheim über die mobilen Katastrophenwarnsysteme „Katwarn“ und „Nina“ informiert worden, wie die Polizei mitteilte. Kriminalbeamte und ein Gutachter haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden am Gebäude wird auf 100 000 Euro geschätzt.

