Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Aufmarsch von Rechtsextremen und mehrere Gegendemonstrationen führen am Samstag (12.00 Uhr) zum größten Polizeieinsatz seit vielen Jahren in Karlsruhe. Die rechtsextreme Kleinstpartei Die Rechte hat zum „Tag der deutschen Zukunft“ aufgerufen. Die Polizei rechnet mit bis zu 900 Teilnehmern, davon viele gewaltbereit. Bei mehreren Gegendemonstrationen werden mehr als 6000 Teilnehmer erwartet, auch darunter gewaltbereite. Unmittelbar bei den Kundgebungen im Stadtteil Durlach wird die Polizei nach eigenen Angaben mehr als 3000 Beamte einsetzen - auch Reiter- und Hundestaffel sowie Wasserwerfer stehen bereit. Es gibt Unterbrechungen im Straßenbahnverkehr.

Die Ordnungsbehörde der Stadt hat mehreren angekündigten Rednern der Rechten den Auftritt verwehrt. Vor dem Verwaltungsgericht scheiterte die Partei mit einem Eilantrag dagegen. In der Innenstadt wird am Samstag zeitgleich der Christopher Street Day mit erwarteten 1200 Teilnehmern unter dem Motto „Bunte Liebe statt brauner Hass“ gefeiert. Die Gegenveranstaltungen werden von insgesamt weit über 100 Organisationen getragen. An der Spitze stehen die Stadt mit Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) und der DGB. Auch die SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier will sprechen.

Polizei und Stadt hatten bereits Anfang der Woche dazu aufgerufen, das Recht auf freie Meinungsäußerung zu respektieren und friedlich zu demonstrieren. Polizeipräsident Günther Freisleben hatte aber mit Blick auf die Erfahrungen früherer Aufmärsche der Partei Die Rechte gesagt, er rechne mit Gewalt und Verletzten.