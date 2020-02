Grippefälle im Südwesten deutlich gestiegen

Am Mittwoch berichtet das Landesgesundheitsamt von 6430 Fällen

Die Zahl der Krippefälle in Baden-Württemberg hat in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen. Am Mittwoch waren es doppelt so viele, wie im gleichen Zeitraum im Vorjahr.