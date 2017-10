Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Der goldene Herbst bleibt den Menschen in Baden-Württemberg noch etwas länger erhalten - mit Werten bis zu 25 Grad. «Das gute Wetter geht bis in die Mitte der Woche», sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. «Wir haben an vielen Orten Sonne und strahlend blauen Himmel.» Im Großraum Stuttgart stellte der Experte am Sonntag und Montag bis zu 23 Grad in Aussicht. Im südlichen Rheintal könnten es sogar bis zu 25 Grad werden. Ein Temperaturrekord im Oktober sei das aber nicht: Der höchste im Südwesten gemessene Wert lag demnach bei 30,9 Grad in Müllheim im Jahr 2009.

Bis Mittwoch soll es nach DWD-Angaben freundlich bleiben. Donnerstag und Freitag dürfte es dann kühler mit leichtem Niederschlag werden. Doch das währt wohl nicht lange: «Am nächsten Wochenende rehabilitiert sich das Hoch und wir kriegen wieder das gute Wetter.»