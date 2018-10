Anzeige

Stuttgart (dpa)- Die Baden-Württemberger dürfen sich auf ein paar schöne Oktobertage freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann am Donnerstag mit viel Sonne gerechnet werden. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 14 und 20 Grad. In der Nacht zum Freitag ziehe vor allem in Oberschwaben und am Bodensee Nebel auf. Die Temperaturen sinken auf 2 bis 9 Grad.

Nachdem sich die Nebelfelder aufgelöst haben, präsentiert sich aber auch der Freitag schön sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 18 und 24 Grad. Laut DWD bleibt es in der Nacht zum Samstag bei Temperaturen zwischen 5 und 11 Grad sternenklar. Auch am Samstag bleibt es sonnig und meist trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 19 Grad am Bodensee und 27 Grad im Breisgau. Den Meteorologen zufolge werde es am Sonntag aber zunehmend bewölkt. Außerdem könne es bei Höchstwerten zwischen 15 und 22 Grad leicht regnen.